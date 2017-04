Serie A: Inter-Samp 1-2, impresa blucerchiata a San Siro

GENOVA 3 APR. Colpo della Samp che vince alla Scala del calcio contro l’Inter al termine di una prova gagliarda.

Vantaggio dell’Inter nato sull’azione di Candreva che, partito in posizione sospetta, mette in mezzo per D’Ambrosio che di piattone segna grazie alla deviazione di Beresynzisky.

La Samp in precedenza si era resa pericolosa con Quagliarella che con un tiro dalla distanza aveva colpito il palo. Nella ripresa arriva il pari della Sampdoria: al 50′ azione sulla destra di B.Fernandes che apre per Silvestre che fa assist per Shick: è pari della Sampdoria ed ottavo centro in A per Shick. Le Due squadre si allungano, con i blucerchiati che giocano con passione e cinismo e forza di volontà. L’Inter va vicino al raddoppio Perisic salvato da Viviano con un ottimo colpo di reni.

All’ 80′ vantaggio della Sampdoria: Brozovic colpisce di mano la punizione di Alvarez e l’arbitro fischia il rigore: sugli 11 metri si presenta Quagliarella ed è gol . Una grande prova di carattere della Sampdoria, game over al San Siro per la squadra ligure che compie una grande impresa.

Simone Mora

Il tabellino.

INTER: (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini (1′ st Kondogbia), Brozovic; Candreva, Banega (21′ st Eder), Perisic (33′ st Joao Mario); Icardi. A disposizione: Carrizo, Andreolli, Palacio, Biabiany, Sainsbury, Murillo, Nagatomo, Gabigol. Allenatore: Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala (16′ pt Bereszynski), Silvestre, Skriniar, Dodò (25′ st Regini); Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes (16′ st Alvarez); Quagliarella, Schick. A disposizione: Puggioni, Falcone, Simic, Palombo, Praet, Pavlovic, Cigarini, Djuricic, Budimir. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Celi di Bari

MARCATORI: 35′ pt D’Ambrosio (I), 5′ st Schick (S), 40′ st rig. Quagliarella (S)

NOTE: Ammoniti: Brozovic (I), Miranda (I). Angoli: 16-2 per l’Inter. Recupero: pt 2′, st 3′