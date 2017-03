Serie A, gli anticipi e posticipi di Genoa e Samp

GENOVA 14 MAR. La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dalla 30.a alla 33.a giornata del campionato. A seguire le variazioni di calendario che riguardano la Sampdoria di Marco Giampaolo e il Genoa di Andrea Mandorlini.

30.a Internazionale vs Sampdoria (lunedì 3 aprile 2017, ore 20.45)

31.a Sampdoria vs Fiorentina (domenica 9 aprile 2017, ore 12.30)

32.a Sassuolo vs Sampdoria (sabato 15 aprile 2017, ore 18.00)

33.a Juventus-Genoa (domenica 23 aprile 2017 ore 20,45).

Saranno dunque numerosi gli impegni sotto i riflettori per le formazioni genovesi, che difficilmente vedremo giocare in contemporanea in un calcio che ormai ha ben poco di classico ma segue il business dettato dalle televisioni a pagamento.