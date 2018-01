Serie A girone ritorno: anticipi e posticipi di Genoa e Samp

Sono stati ufficializzati anticipi e posticipi dalla terza alla decima giornata del girone di ritorno. Diverse le novità in termini di calendario per il Genoa.

L’incontro all’Olimpico con la Lazio, nel quadro del quarto turno, slitta a lunedì 5 febbraio (ore 20:45) per evitare la concomitanza, su indicazione dell’Osservatorio e degli enti organizzatori, con altri eventi cittadini connotati da elevata partecipazione di pubblico. Il match tra Genoa e Inter al Ferraris, valido per la sesta giornata, è anticipato a sabato 17 febbraio (ore 20:45). Nell’ambito della settima, Bologna-Genoa sarà disputata sabato 24 febbraio (ore 18). All’ottava invece il Genoa affronterà il Cagliari domenica 4 marzo nell’anticipo a Marassi delle 12:30. Nel quadro della decima la sfida tra Napoli e Grifone, allo stadio San Paolo, è in programma domenica 18 marzo (ore 20:45). Infine in caso di qualificazione del Milan agli ottavi di Europa League, l’incontro con i rossoneri a Genova, previsto alla nona giornata, potrebbe essere posticipato, su eventuale richiesta del club rossonero, alle ore 18 di domenica 11 marzo o alle ore 19 / 20:45 / 21 di lunedì 12.

Sono quattro i cambi di orario che coinvolgono la Sampdoria di Marco Giampaolo.





22.a Roma vs Sampdoria (domenica 28 gennaio 2018, ore 20.45)

23.a Sampdoria vs Torino (sabato 3 febbraio 2018, ore 18.00)

25.a Milan vs Sampdoria (domenica 18 febbraio 2018, ore 20.45)

29.a Sampdoria vs Internazionale (domenica 18 marzo 2018, ore 12.30)