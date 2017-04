GENOVA 15 APR. Il Genoa è beffato in zona Cesarini e conquista comunque un punto importante in ottica salvezza.

Un piccolo passo verso la salvezza da parte del Grifone nel giorno del ritorno del tecnico croato Ivan Juric sulla panchina rossoblù.

La partita è caratterizzata dalla forte contestazione da parte della tifoseria che fischia i nomi della formazione scandita dallo speaker e soprattutto il presidente Enrico Preziosi.

Il match incomincia in maniera ottimale con il Cholito Simeone che spezza il digiuno segnando di testa su assist di Raffaele Palladino.

A fine primo tempo, nel recupero, la frittata servita dal capitano Burdisso che causa un calcio di rigore: Biglia si fa ipnotizzare da Lamanna ma su respinta pareggia i conti.

Stavolta il Grifone non si fa affossare dalle difficoltà e sospinto comunque dal suo pubblico, che lo ha incitato durante tutta la partita, trova il gol del 2-1: è Goran Pandev che si sblocca in campionato e porta avanti i suoi.

Ma la Lazio reagisce ancora una volta nei minuti finali ed è Luis Alberto a levare al Genoa la gioia dei tre punti.

