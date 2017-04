Serie A: Genoa-Atalanta 0-5, Gasperini passeggia sul Grifo

GENOVA 2 APR. Il Genoa non si rialza dopo la sosta per le partite delle nazionali ma anzi affonda al cospetto dell’Atalanta diretta in panchina dall’ex mister rossoblù Gian Piero Gasperini.

Grifone contratto dalla paura e da un’atmosfera carica di tensione che rende tutta la squadra bloccata e questo si vede sin dai primi minuti.

Al ’25 minuto bergamaschi in vantaggio grazie a Conti che trafigge Rubinho su assit di Spinazzola. Atalanta arrembante e al ’32 arriva il raddoppio firmato dal Papu Gomez su calcio di rigore.

Nel secondo tempo i liguri provano a reagire ma Pinilla prende prima un giallo e poi un rosso al ’60 ed è l’episodio che in pratica chiude il match.

La squadra di Gian Piero Gasperini passeggia sul cadavere rossobl e segna il tris ancora con Gomez su assist di Kurtic e con Mattia Caldara che cala il poker.

A servire il pokerissimo sul tavolo verde del Ferraris ancora Gomez che si porta il pallone a casa con la tripletta personale.

Per il Genoa è notte fonda: Mandorlini continua una serie da paura da quando è a sedere sulla panchina genoana.

fc