Serie A: Burdisso e Viviano squalificati

GENOVA 15 MAR. Emiliano Viviano salterà Sampdoria-Juventus. Diffidato e ammonito nell’ultimo derby della Lanterna, il portiere blucerchiato è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo così come il capitano del Genoa Nicolas Burdisso.

Dopo la 28.a giornata, ha fermato per una giornata anche i seguenti calciatori: Bacca, Romagnoli e Sosa (Milan), Bruno (Pescara), Henrique (Palermo), Kurtic (Atalanta), Masina e Torosidis (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Tomovic (Fiorentina). In chiave Doria da segnalare le quarte ammonizioni stagionali a testa per Edgar Barreto, Luis Muriel e Jacopo Sala, i quali raggiungono Karol Linetty in diffida.