Serie A: Atalanta-Samp 1-0, decide il Papu Gomez

GENOVA 22 GEN. Buon primo tempo della Sampdoria, che ha creato diverse occasioni , un buon avvio . Ai primi minuti l’occasione vera con la sciabolata di Quagliarella al volo che termina fuori. Seconda occasione con Bruno Fernandes ma blocca Berisha. La Sampdoria spreca ancora un’altra occasione, tandem Fernandes-Shick, spara alto il ceco. Nella ripresa, una brutta Sampdoria, che ha calato i ritmi, una squadra spaesata, in panico ed in confusione, prestazione grigia dei blucerchiati, che certifica una crisi nera. Al 39′ la svolta: Torreira commette una grave ingenuità commettendo il fallo di rigore, penalty trasformato dal Papu Gomez, è notte fonda per la Sampdoria, cala il sipario, la i blucerchiati esconto malamente dalla trasferta di Bergamo.

Simone Mora