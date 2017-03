Serena Dandini all’Archivolto con Serendipity

GENOVA. 9 MAR. Chi non conosce Serena Dandini, autrice e conduttrice di tanti programmi TV comico satirici di successo?… Il Teatro Archivolto ha il piacere questo noto personaggio televisivo venerdì 10 e sabato 11 marzo (sala Gustavo Modena ore 21) col suo spettacolo Serendipity – memorie di una donna difettosa che sarà in scena anche a Ventimiglia al Teatro Comunale domenica 12 marzo (ore 21).

Serendipity gioca scherzosamente con l’autobiografia della protagonista, che all’inizio dello spettacolo decide di fare domanda di pensione, ritenendo ingenuamente di poterla ottenere dopo tanti anni di onorata carriera. Ma l’insano desiderio si scontra con l’implacabile Legge Fornero che ha già rigettato milioni di inconsapevoli italiani. Questo dà modo a Germana Pasquero di effettuare la sua prima azione di disturbo, presentandosi in scena come la Fornero stessa – personaggio da lei interpretato con grande efficacia comica nella trasmissione The show must go off – e togliendo ogni speranza alla malcapitata con il noto cinismo lacrimoso. Inutili le rievocazioni di vicende, avventure, passioni e fallimenti che hanno costellato l’avventura lavorativa di Serena Dandini: un’intervista-interrogatorio “non richiesta” da parte di una sulfurea Giudice Leosini (altro cavallo di battaglia di Germana Pasquero ) inchioda la Dandini alle sue responsabilità, svelando anche lati oscuri della sua vita. In una colonna sonora che spazia dai Rolling Stones a Manu Chao, Serendipity si snoda tra comicità irriverente e riflessioni serie sul destino del genere femminile nel nostro paese.

FRANCESCA CAMPONERO

