GENOVA. 31 MAR. A Lavagna, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “violazione di domicilio e danneggiamento in concorso” un 48 enne abitante in quella cittadina e una donna di 45 anni di Serravalle Scrivia, entrambi senza fissa dimora e pregiudizi di polizia.

La coppia di senzatetto, lo scorso mese di febbraio, dopo aver tagliato la rete di recinzione del campeggio “Fieschi” sito a Cogorno, si introducevano all’interno della proprietà.