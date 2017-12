La polizia ieri ha arrestato per violenza sessuale un senzatetto romeno di trentasette anni, pregiudicato, ritenuto “gravemente indiziato” di avere struprato una connazionale trentaquattrenne, anche lei senza fissa dimora, nei pressi dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

La donna, ferita a una gamba, è stata poi notata nella zona di piazza Dinegro da alcuni passanti che hanno chiamato un’ambulanza.

In ospedale la vittima ha raccontato la violenza. Prima agli agenti di una pattuglia delle Volanti, che si è immediatamente attivata per individuare il luogo esatto in cui si erano verificati i fatti. Successivamente, anche agli investigatori della squadra Mobile, che hanno così avviato le indagini per acchiappare l’autore della presunta violenza.





Dal racconto della donna è emerso che aveva conosciuto il connazionale alla Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella di Firenze alcuni giorni fa e che avevano deciso di andare insieme in Francia.

La sera del 19 dicembre scorso il treno sul quale viaggiavano si era fermato a Genova Principe e la coppia, dopo aver girato per la città, aveva deciso di trascorrere la notte in un riparo di fortuna individuato nei pressi dell’area aeroportuale.

Nel corso della notte, il 37enne avrebbe quindi abusato della connazionale ferendola anche alle gambe nel tentativo di immobilizzarla.

Successivamente, prima di darsi alla fuga, le avrebbe sottratto i documenti e il cellulare. La vittima, con un mezzo pubblico, ha poi raggiunto Dinegro.

L’immigrato è stato fermato dopo alcune ore in piazza Caricamento da un equipaggio delle Volanti.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire anche i documenti della 34enne. I

Il senzatetto è stato accompagnato in Questura. Dopo la formalizzazione delle contestazioni di reato, è stato arrestato per violenza sessuale e denunciato per lesioni e furto.

Il romeno è stato rinchiuso nel carcere di Pontedecimo.