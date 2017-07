Senza documenti, ma con i soldi per l’hotel al mare: presi 2 sudamericani irregolari

GENOVA. 19 LUG. Avevano i soldi, ma non i documenti. Un uomo e una donna, rispettivamente di 27 e 25 anni, entrambi provenienti da San Salvador, risultati abitanti in provincia di Milano, sono stati sorpresi dai carabinieri in località Cavi presso un hotel.

La coppia di immigrati sudamericani è stata quindi denunciata in stato di libertà per la “violazione delle norme sull’immigrazione”.

Inoltre, è risultato che i due avevano in pendenza “un provvedimento di rintraccio” emesso dalla Questura di Milano.