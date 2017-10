GENOVA. 4 OTT. Quattro senegalesi sono stati fermati dalla polizia in quanto responsabili in concorso di una duplice rapina aggravata continuata ai danni di un loro connazionale.

Era circa l’una della scorsa notte quando una volante della Questura, impegnata nella consueta attività di pattugliamento, è stata fermata in Piazza Corvetto da un senegalese di 39 anni che ha riferito di essere stata rapinato alcune ore prima da un gruppo di suoi connazionali.

L’uomo ha riferito di aver subito una prima aggressione nel centro storico intorno alle 21.00 quando, sotto la minaccia di un taser, è stato rapinato della borsa in cui custodiva tre cellulari, il portafoglio con 600 euro in contanti e le chiavi di casa, e di aver nuovamente incrociato il gruppo poco dopo la mezzanotte in Via del Campo, dove è stato minacciato con un coltello ed un manganello telescopico, riuscendo però a fuggire.





I poliziotti si sono recati presso l’abitazione nel centro storico dell’uomo, sorprendendo gli aggressori davanti alla porta di casa aperta della vittima. Nonostante il tentativo di resistenza e di fuga, gli agenti sono riusciti a bloccare quattro senegalesi, due 22enni e due 25enni, accertando che gli stessi avevano rovistato nell’appartamento della vittima, impossessandosi di 2.000 euro nascosti in un armadio che sono stati recuperati e restituiti al 39enne.

A carico dei rapinatori sono stati sequestrati un manganello telescopico, uno spray urticante ed un taser, utilizzati durante le aggressioni descritte dalla vittima.

I Senegalesi, sottoposti a fermo di indiziato di delitto, sono stati associati al carcere di Marassi.