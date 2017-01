Senegalese spaccia crack a genovese: rinchiuso a Marassi

GENOVA. 18 GEN. In via Degola a Sampierdarena, nel tardo pomeriggio di ieri, un senegalese, dopo una breve conversazione con un genovese, cedeva allo stesso un involucro, in cambio di 200 euro, per poi allontanarsi.

I due, notati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia, durante un predisposto servizio anti-droga, venivano immediatamente raggiunti e bloccati. Lo straniero, identificato in un 19enne, irregolare e senza fissa dimora, perquisito è stato trovato in possesso di ulteriori 85 euro, provento dell’illecita attività, quindi, veniva tratto in arresto per “cessione di sostanze stupefacenti”, poiché l’involucro, conteneva 8 dosi di “crack” per un totale di grammi di 3,2.

Dopo le formalità, il pusher è stato associato presso il Carcere di Marassi. Droga e soldi sequestrati.