Senegalese prende a schiaffi 62enne: “Dammi quello che hai!”

GENOVA. 12 FEB. In via Caffaro un senegalese ha cercato di rapinare con violenza un 62enne colpendolo al volto con pugni e schiaffi urlandogli “Dammi quello che hai!”. Per fortuna un cittadino residente in zona ha notato tutta la scena dalla finestra di casa sua ed ha immediatamente chiamato il 113.

Autore del violento gesto un senegalese di 58 anni che ha cercato di rapinare un genovese procurandogli ferite allo zigomo e varie escoriazioni alle mani giudicate guaribili in tre giorni.

Gli agenti, intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare il delinquente proprio mentre stava ancora colpendo la vittima.

Il 58enne, con precedenti per reati contro la persona, è stato arrestato per tentata rapina.

Poco dopo aver bloccato il rapinatore, gli agenti si sono recati nello stabile dove abita il cittadino che ha avvisato il 113, per raccogliere la sua testimonianza.