Senegalese finisce a Marassi in esecuzione custodia cautelare

GENOVA. 3 MAR. Arresto per un 36enne senegalese in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova.

L’uomo, già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, aveva beneficiato di alcuni permessi per recarsi in ospedale ad assistere la moglie, che aveva appena partorito.

Tuttavia, lo scorso 17 febbraio era stato sorpreso da una volante in Via Gramsci, luogo lontano dal percorso per l’ospedale e noto per l’attività di spaccio, mentre confabulava con un altro soggetto, da cui si è subito separato alla vista dei poliziotti tentando di allontanarsi.

Inoltre, aveva opposto resistenza agli agenti che lo stavano controllando, spintonandoli e colpendoli violentemente per darsi alla fuga.

Per questo motivo era stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale ed evasione.

A seguito di quell’episodio, il Tribunale di Genova ha emesso un provvedimento di carcerazione, a cui ieri personale del Commissariato Cornigliano ha dato esecuzione, accompagnando il 36enne senegalese presso la Casa Circondariale di Marassi.