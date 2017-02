Senegalese con divieto avvicinamento, viola misura: arrestato

GENOVA. 22 FEB. Un senegalese era stato arrestato la notte dell’11 febbraio in flagranza per tentata rapina e lesioni.

In quella circostanza era stato fermato dai poliziotti mentre picchiava con violenza un 62enne genovese, da cui pretendeva la consegna di denaro.

Durante l’udienza di convalida il giudice ha accertato che l’episodio era arrivato al culmine di una serie precedente di richieste di denaro e, visti i precedenti del 58enne anche per fatti violenti, aveva disposto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Il Senegalese però, già lo stesso pomeriggio dell’udienza e, nei giorni successivi, in almeno altre due circostanze, si era recato a casa del genovese, sempre avanzando richieste anche estorsive di denaro, violando la misura in corso.

Per questo motivo il Tribunale ha disposto ieri l’aggravamento della misura con l’applicazione della custodia in carcere, immediatamente eseguita dai poliziotti del Commissariato Centro che hanno rintracciato l’uomo in Piazza Sarzano.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Marassi.