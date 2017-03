Senegalese cerca di rubare in un’auto: arrestato

GENOVA. 20 MAR. La polizia ha arrestato un 36enne senegalese resosi responsabile di tentato furto aggravato, colto in flagranza mentre tentava di rubare su un’auto in sosta.

Transitando in via Maragliano gli uomini delle volanti hanno notato l’uomo seduto sul sedile anteriore di un’auto in sosta e hanno deciso di controllarlo.

Alla vista degli uomini in divisa, il 36enne ha lasciato cadere un pezzo metallico ricurvo sul tappetino del veicolo in cui era seduto e ha risposto in modo contraddittorio alle domande degli operatori.

Nel frattempo una guardia giurata ha raggiunto gli agenti riferendo di aver notato poco prima il soggetto a bordo di un’altra auto in sosta.

A quel punto i poliziotti hanno controllato gli sportelli delle due auto, notando effettivamente che erano stati forzati.

Il senegalese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto aggravato ed accompagnato alla locale Questura per gli atti di rito in attesa di direttissima.