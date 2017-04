GENOVA. 1 APR. Oltre alla moratoria di 12 mesi della legge, approvata dal centrodestra per tutelare l’occupazione, il consiglio regionale della Liguria oggi ha detto sì, in modo più ampio, anche ad un ordine del giorno presentato dal vice capogruppo della Lega Nord Liguria, Franco Senarega. Il documento prevede la richiesta al Governo di introdurre un dispositivo automatico di controllo sulle slot machine che permetta l’identificazione del giocatore, similmente a quanto già avviene per i distributori delle sigarette. I consiglieri regionali hanno votato tutti a favore dell’iniziativa leghista, ma gli esponenti del Pd si sono astenuti.

“Si tratta di una proposta concreta – spiega Senarega – per aumentare i controlli e diminuire i numeri delle potenziali vittime del Gioco d’Azzardo Patologico. I dispositivi automatici, peraltro, non andranno a penalizzare l’attività del settore, ma consentiranno un’effettiva verifica sui giocatori. In questo modo, potranno essere esclusi non soltanto i minorenni, ma anche coloro che risultano ludopatici.

Con la moratoria della legge regionale, noi abbiamo tutelato l’occupazione e le piccole imprese del settore. Allo stesso tempo, con questo ordine del giorno, abbiamo concretamente dimostrato di voler fare prevenzione per evitare che il triste fenomeno della ludopatia diventi un’emergenza.

Invece, il Pd si dimentica dei diritti dei lavoratori e contrasta il Gioco d’Azzardo Patologico solo a parole, pensando più a fare la guerra al centrodestra piuttosto che a difendere i più deboli”.