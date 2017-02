Sei Canzoni di Schumann con Quartetto d’archi alla GOG

GENOVA. 4 FEB. Lunedì prossimo, 6 febbraio al Teatro Carlo Felice alle ore 21,00 per la prima volta la GOG ospita il Gringolts Quartet fondato nel 2008 da Ilya Gringolts già vincitore del Premio Paganini nel 1998. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Schumann, Beethoven e Schönberg.Per l’occasione canterà anche il celebre soprano Malin Hartelius.

Il Quartetto Gringolts è il punto d’incontro di quattro personalità artistiche provenienti da ambiti culturali ed esperienze professionali diverse (il russo Ilya Gringolts, primo premio al Concorso Paganini di Genova, l’armena Anahit Kurtikyan, prima parte nell’Orchestra dell’Opera di Zurigo, la rumena Silvia Simionescu, primo premio ai Concorsi di Brescia e Osaka, il tedesco Claudius Hermann, primo violoncello dell’Opera di Zurigo), ma legati da una comune, forte passione per il quartetto d’archi. Il quartetto ha collaborato con Jorg Widman, Leon Fleischer, David Geringas, Eduard Brunner. Il loro debutto discografico per Onyx nel 2011 con i 3 quartetti di Schumann , assieme al pianista Peter Laul, è stato accolto da eccellenti giudizi della critica discografica e scelto come miglior incisione dalla “Diskotek im Zwei” su Radio DSR. La loro registrazione in prima mondiale del quintetto di Walter Braunfels per due violoncelli, con David Geringas, è stata premiata con il Supersonic Award dal Magazin Pizzicato e con l’ECHO Classic 2013, il più ambito riconoscimento della critica discografica tedesca. Nella primavera 2014 sono stati pubblicati i 3 quartetti di Brahms assieme al quintetto con il pianista Peter Laul, realizzati da Orchid Classics. Nel Giugno 2016 al Quartetto è stato assegnato il Diapason d’Or per l’incisione dei due quintetti con due violoncelli di Taneyev e Glazuonv, con la partecipazione del violoncellista Christian Poltéra.

La svedese Malin Hartelius ha studiato a Vienna con Margarethe Bence e iniziato la sua carriera come membro dell’Opera di Stato di Vienna, dal 1989 al 1991 e dal 1991 al 2012 come interprete all’Opera di Zurigo, ricoprendo tutti i ruoli mozartiani. Ha cantato altresì i ruoli di Sofia (Rosenkavalier) Adina (Elisir d’Amore), Leila (Il Pescatore di Perle) , Tatjana (Eugenio Oneghin). E’ stata invitata nei Teatri d’opera di Berlino, Aix-en Provence, Amburgo, Schwenzingen, Cleveland, dove ha cantato la trilogia mozartiana su testi di Da Ponte, l’Handel-Pastice Sale all’opera di Winterthur. Malin Hartelius è anche una raffinatissima interprete dei lavori per voce e orchestra. Nel Gennaio 2010, l’artista ha ricevuto dal Re di Svezia, a Stoccolma, il premio “Litteris et Artibus”.

FRANCESCA CAMPONERO

Prezzi biglietti:

POSTO UNICO € 20,00

UNDER 30 € 12,00

UNDER 18 € 6,00