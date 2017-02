“Se c’è pubblico, guarisco” al Garage

GENOVA. 22 FEB. Venerdì 24 febbraio alle ore 21,00, alla sala Diana del Teatro Garage, il monologhista e autore Carlo Denei porterà in scena “Se c’è pubblico, guarisco” per la regia di Lazzaro Calcagno.

Si tratta della messa in scena di un diario romanzato di un improbabile cantautore che di mestiere fa l’impiegato e vive da solo in un appartamento angusto. La sua ipocondria, ovvero la costante e immotivata paura di ammalarsi è la sua unica vera compagna di vita.

Il personaggio, giorno dopo giorno, prende nota delle sue immaginarie malattie e delle sue reali ansie condividendole con le persone che gli stanno intorno: la fidanzata, gli amici, la vicina di casa.

Il monologo è comico, autoironico e ricco di piccoli drammi e colpi di scena che aiutano a guarire e se fanno morire è per le risate. Questo cantautore si crede di successo ma in realtà è un uomo fragile, che non riesce a vivere senza il Malox a portata di mano.

Questa è la seconda regia che Calcagno cura per Danei ed il regista di Arenzano è contento che lo spettacolo stia avendo un grande successo di pubblico.

FRANCESCA CAMPONERO

Ingresso: intero € 12,00 ridotto 9,00

Le prevendite si effettuano presso l’ufficio Teatro Garage: via Casoni 5-3-B Genova da lunedì a giovedì ore 15,00 -18,00 tel 010.511447 info@teatrogarage.it

la biglietteria alla Sala Diana apre a partire dalle 20,00