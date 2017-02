WHASHINGTON. 22 FEB. E’ stato scoperto un sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra, sei dei quali si trovano in una zona temperata in cui la temperatura è compresa fra zero e 100 gradi.

La ricerca, pubblicata su Nature, è stata coordinata dall’ università belga di Liegi.

Descrive il più grande sistema planetario mai scoperto con diversi possibili sosia della Terra.

La stella, chiamata Trappist-1, è distante 39 anni luce.

Secondo il coordinatore della ricerca, da Michael Gillon si tratta di “un sistema planetario eccezionale, non solo perchè i suoi pianeti sono così numerosi, ma perchè hanno tutti dimensioni sorprendentemente simili a quelle della Terra”.

Utilizzando il telescopio Trappist, installato in Cile presso lo European Southern Observatory (Eso), i ricercatori hanno scoperto che tre dei sette pianeti si trovano nella zona abitabile, cioè alla distanza ottimale dalla stella per avere acqua allo stato liquido. Potrebbero quindi ospitare oceani e, potenzialmente, la vita. I sei pianeti più vicini alla stella sono paragonabili per dimensioni e temperatura alla Terra e probabilmente hanno una composizione rocciosa.

Del settimo pianeta, più esterno, si hanno meno informazioni. Il sole di questo sistema planetario è una vecchia conoscenza: era stato scoperto nel maggio 2016 insieme ai tre pianeti che si trovano nella fascia abitabile.

Trappist-1 è una stella nana ultrafredda, ossia meno calda e più piccola del Sole.

La diretta della Nasa