Scoperto covo di spacciatori colombiani nel centro storico

GENOVA. 17 MAR. La polizia ha scoperto un ‘covo’ di spacciatori colombiani nel centro storico. Gli agenti hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio quattro cittadini colombiani, che avevano una base di spaccio nel centro storico, tutti gravati da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

Gli agenti tenevano da tempo sotto controllo la zona e dopo un’incessante attività di osservazione, controllo e pedinamento dei vari occupanti, gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti, scoprendo un vero e proprio “summit” di spacciatori.

Sul tavolo, infatti, gli agenti hanno trovato circa 40 grammi di cocaina, in pietra ed in polvere, materiale per il confezionamento e, soprattutto, diverse confezioni contenenti sostanze acide, verosimilmente utilizzate per effettuare un “taglio” della sostanza madre, aumentandone gli effetti eccitanti.

Sono in corso ulteriori indagini, anche di carattere chimico, sulle sostanze sequestrate e sulla destinazione finale dello stupefacente.

Al termine degli atti di rito gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Marassi.