GENOVA. 4 FEB. In proporzione, numeri da riunione di condominio. Stamane l’assemblea ligure del Pd era mezza vuota. Solo una settantina di iscritti ha partecipato all’appuntamento al Teatro della Gioventù in via Cesarea, quando il numero previsto per la validità legale è di 125 su 250. Significa che il commissario regionale David Ermini e gli altri lealisti non hanno potuto votare alcunché di concreto e, dal punto di vista politico, non sono riusciti a prevalere sugli iscritti che avrebbero preferito celebrare il congresso dopo le elezioni amministrative di primavera.

Se da un lato la nomina a nuovo segretario regionale del senatore ligure Vito Vattuone sembra abbastanza condivisa, dall’altro ci sono gli scissionisti che storcono il naso e seguono, tra gli altri, il pensiero di Massimo D’Alema come Claudio Montaldo che peraltro stamane era presente.

Alcuni iscritti non avrebbero partecipato all’appuntamento “per motivi personali”. Altri tesserati avrebbero disertato l’assemblea perché in aperto contrasto con la scelta di Ermini. L’assemblea, tuttavia, è proseguita e il commissario regionale renziano ha fatto appello all’Unità del Pd, che in Liguria appare sempre più spaccato.