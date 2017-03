GENOVA. 27 MAR. Sballo del sabato sera “cheap” ed alla portata di tutti. Tra i giovani americani è popolare ed è conosciuto come lo sciroppo che dà euforia, ma a tutti gli effetti è una pericolosa droga che può uccidere. Ora il “purple drank” è arrivato anche in Italia e in Liguria. A sequestrare per la prima volta nella nostra regione lo “sciroppo stupefacente” sono stati i carabinieri, che il 3 marzo scorso sul lungomare di Cogoleto hanno trovato una bottiglietta vuota di purple drank abbandonata, verosimilmente, da dei ragazzini.

La droga fai da te ha un basso costo di produzione e negli Usa la chiamano anche sizzurp, lean, syrup, purple jelly, dirty Sprite, Texas tea. Ha come base lo sciroppo per la tosse con la codeina al quale vengono aggiunte bevande alcoliche o bibite gassate.

Gli investigatori, prima di lanciare l’allarme per la nuova droga, hanno inviato la bottiglietta al laboratorio analisi sostanze stupefacenti dell’Arma. All’interno, gli specialisti hanno trovato i residui di uno sciroppo con la codeina prodotto da una ditta francese e venduto per curare la tosse senza prescrizione medica, sia in Svizzera, sia in Francia.

L’abuso della nuova droga può provocare grave insufficienza respiratoria, arresto cardiaco ed anche la morte. La codeina è un oppiaceo capace di creare dipendenza. Fabrizio Graffione