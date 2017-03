Sciopero treni solo 24 ore, sabato 18 e domenica 19 marzo

GENOVA.17 MAR. Lo sciopero del personale Trenitalia è stato ridotto a 24 ore, lunedì 20 marzo 2017 la circolazione sarà regolare. Possibili cancellazioni e variazioni al programma di viaggio dei treni regionali e Intercity potrebbero verificarsi dalle ore 21 di sabato 18 marzo alle 21 di domenica 19 marzo 2017. La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali regionali di Filt-Cigl, Fit-Cisl, Orsa Ferrovie e Fast Mobilità.

Per i treni Intercity è stato predisposto uno speciale programma di circolazione, che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Ferrovie dello Stato garantisce i servizi regionali a maggiore traffico viaggiatori. Le modifiche potranno verificarsi anche prima dell’inizio della protesta sindacale e dopo la sua conclusione. Sul sito web www.viaggiatreno.it è possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei treni sull’intera rete nazionale. ABov.