GENOVA. 7 MAR. Quella di domani sarà una giornata di passione per chi si muove in treno, in bus ed in pullman. E’, infatti, previsto uno sciopero nazionale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalle ore 0 alle ore 21.

Maggiori informazioni su: www.fsnews.it, www.trenitalia.com e www.rfi.it., uffici informazioni e assistenza clienti, biglietterie, call-center Trenitalia 89.20.21* e Numero verde 800-892021 (attivo dalle ore 09.00 di martedì 7 alle ore 22.00 di mercoledì 8 marzo 2017).

A livello regionale ecco i treni garantiti in caso di sciopero per la Regione Liguria: http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia_2014/in_regione/newLiguria.pdf.

Sciopero anche per l’intera giornata di Amt.

Gli aderenti ad USB, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Liguria ha proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico di 24 ore per mercoledì 8 marzo in adesione allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto da USB.

Amt Genova. il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie,esattoria e servizio clienti).

Ferrovia Genova – Casella. il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

Per quanto riguarda AMT Genova il servizio sarà garantito dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Per ATP il servizio sarà assicurato nelle fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20.