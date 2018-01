Sciopero con manifestazione insegnanti asili ed elementari

Anche a Genova e nel resto della Liguria, come per il resto d’Italia possibili disagi per lo sciopero indetto dagli insegnanti delle scuole elementari e degli asili per oggi, lunedì 8 gennaio. Allo sciopero aderisce anche il personale Ata.

Lo sciopero è stato indetto dai Cobas, Anief, Saese e Cub.

Alla base della protesta la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso dalle graduatorie chi ha conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002.





Alle 9.30 è partito da piazza De Ferrari con direzione la Prefettura di via Roma a Genova un corteo con circa 150 tra maestri e maestre.

Uniti a loro anche alcunigenitori con bimbi al seguito.

E’ prevista anche una manifestazione nazionale a Roma davanti al Miur.