Cerreto Laghi – 23/12/2017. Si è svolto sulle nevi di Pila il Trofeo “Fosson”, gara d’apertura della stagione per la categoria Ragazzi e Allievi (cioè atleti nati tra il 2002 e il 2005) con due slalom giganti e due speciali che hanno visto al cancelletto di partenza oltre 600 atleti divisi fra le 4 categorie tra i più forti del panorama nazionale. La competizione nata dalla collaborazione fra lo Sci Club Aosta e la rivista specializzata Race Ski Magazine, è una delle più attese in avvio di stagione sciistica ed è particolarmente apprezzata per come la formula vi premia soprattutto il rendimento di squadra.

Nutrita come al solito la presenza di sci club provenienti da tutta Italia, alcuni pure con due distinte squadre, oltre a qualche presenza d’oltr’Alpe con più di 80 squadre composte anche da 12 atleti ognuna. Ottima prova dello Sci 21, che schierando solo 4 atleti nella categoria Ragazzi si piazza al 32° posto della classifica a squadre, davanti a veri e propri colossi dello sci nazionale. Nello specifico eccellente prestazione di Sofia Funaro che, all’esordio nella categoria, centra il podio nella gara 2 di slalom del Memorial con un 3.o posto che la pone prima di categoria fra le nate nel 2005 e una 9.a posizione nel gigante valido per la Energia Pura Cup: anche in questo caso 2.a nell’annata 2005. Con lei buona prova pure di Matilde Cavallo, 21.a nella gara 1 di slalom del “Fosson” e con altri buoni piazzamenti che la collocano comunque sempre tra le migliori 30 della categoria, tra le oltre 120 atlete fra le migliori in circolazione.

Tra i maschi si conferma Gianmarco Carnovale, 11.o nel gigante del Memorial Fosson e ancora 11.o nella gara 1 dello speciale (altro buon piazzamento nel gigante valido in sede Energia Pura) e Filippo Specchia, pure lui classe 2005; all’esordio nella categoria ragazzi. Palese la soddisfazione dell’allenatrice Silvia Cilloni che con Tommaso Poletti ha seguito i giovani atleti in questo impegnativo esordio stagionale.

Nella foto i quattro atleti dello Sci 21 in gara al “Fosson”