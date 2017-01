Cerreto Laghi – 20 Gennaio 2017. Prima vittoria di stagione per lo Sci 21, con Matilde Cavallo che vince nella categoria Cuccioli 2 a Cerreto Laghi, facendo peraltro registrare il miglior tempo assoluto di gara.

Dopo la preparazione estiva e autunnale che si è svolta sui ghiacciai alpini sotto la guida degli allenatori Silvia Cilloni, Carlo Brizzi e Tommaso Poletti, è dunque partita e bene la stagione del sodalizio di sede cerreto-laghese che è però in prevalenza integrato da giovani atleti spezzini.

La squadra agonistica, “capitanata” oltre che dalla Cavallo pure da Sofia Funaro, ha visto l’esordio sempre al Cerreto di alcuni giovani che fin da subito hanno dimostrato il loro valore. Matilde Piazza e Aurora Romano hanno ottenuto rispettivamente un 2.o e un 3.o posto tra le Baby1 (annata 2008) e Alberto Barbolini un ottimo 5.o con Flavio Bastianelli 9.o. Azzurra Maccaferro e Alice Serafini rispettivamente 5.a e 9.a tra le Baby2 (2007). Brava Stella Maccaferro, 5.a nella categoria Cuccioli1 (2006) con Costanza Panetta 13.a, Emma Maddaluno 15.a e Valentina Scagliarini 19.a…tra i maschi 9.a posizione per Antonio D’Amato con Giorgio Schiaffino 13.o. Esordio stagionale sfortunato per Matilde Cavallo e Sofia Funaro che non hanno concluso la prima gara.

La Gimkana s’è svolta in parte sotto una bella nevicata e ha visto molte conferme e una vittoria per gli atleti del 21. Podio infatti per Aurora Romano 2.a, con Matilde Piazza 4.a tra le Baby1, anche Alberto Barbolini sale ivi sul podio ed è 3.o tra i maschi; mentre Flavio Bastianelli chiude 9.o. Ottimo 2.o posto per Azzurra Maccaferro che sale sul podio nelle Baby 2.

Nella categoria Cuccioli 1 brava Stella Maccaferro al 5.o posto, con Emma Maddaluno 15.a, Costanza Panetta 17.a e Valentina Scagliarini 22.a. Antonio D’Amato è 6.o tra i Cuccioli 1 e Giorgio Schiaffino chiude in 13.a piazza.

Venendo infine appunto ai Cuccioli 2, già detto del trionfo della Cavallo, mica male lo stesso 6.o posto di Sofia Funaro.

E nella classifica per società lo Sci 21 si aggiudica una eccellente 3.a posizione alle spalle dello Sci Club Sestola e del Riolunato.

Per concludere, esordio stagionale per la categoria Ragazzi e Allievi intanto sulle nevi del Cimone, ove Giuliana Debellini con Camilla Castagnet e Gianmarco Carnovale hanno partecipato a due gare di slalom speciale. Da evidenziare il sesto posto ottenuto da Gianmarco Carnovale che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Nella foto Matilde Cavallo in trionfo