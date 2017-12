Cerreto Laghi – 23/12/2017. Primo ritrovo sulle cime di casa per lo Sci Club Cerreto Laghi sotto la guida di cinque tecnici d’indiscusso spessore…Samuele (che allena anche la squadra Giovani maschile del Comitato emiliano) e Stefano Sentieri, Filippo Dallagiacoma, Chiara Cantini e Marta Brogliatto…i quali coordinano la preparazione delle categorie Baby / Cuccioli / Allievi / Ragazzi e Giovani mentre a gestire il Gruppo Avviamento è la maestra Annalisa Sentieri.

Nel gruppo radunatosi al Cerreto anche quindici nuovi atleti spezzini: Begherani, Bianchi Alice, Buttini, Cipolloni, Ciuffardi Adele, Ciuffardi Giulia, Conti F., Conti N., Corradi, Maddaluno, Memo Martina, Tognetti Leo, Tognetti Leonardo, Zangani Linda e Zangani L.

Discorso per l’occasione da parte del presidente del club Marina Ferrari, la quale ha ringraziato tutti i vari collaboratori, nonché ricordato che lo sci non è soltanto uno sport; ma anche attività piena di valori.

Nella foto un’immagine dai primi ritrovi dello Sci Club Cerreto laghi