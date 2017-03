Cerreto Laghi – 30 Marzo 2017. Si può già dire che lo Sci Club Cerreto Laghi ha realizzato un’entusiasmante stagione, dagli allenamenti estivi sui più importanti ghiacciai d’Italia e Austria, sino a quelli al Cerreto. Ciò sotto la guida di uno staff tecnico di prim’ordine composto da Stefano e Samuele Sentieri, Filippo Dallagiacomo, Chiara Cantini. Passando agli atleti del sodalizio spezzino-cerretese, da sottolineare anzitutto un Federico Cella “triple winner”, comunque pure gli altri non scherzano a cominciare da Beatrice Azzolini.

Venendo alle gare, si sono svolte a Sestola le ultime due del Campionato Regionale “Trofeo Natura 2017” nelle due specialità Slalom e Gigante; nella prima i Cuccioli 1 hanno visto Beatrice Azzolini al secondo posto, buon tempo pure di Emma Fattori già terza ai Campionati Provinciali, quindi Alessandro Pinotti al posto d’onore e di seguito buon risultato di Samuele Tavoni. Fra i Cuccioli 2 qualificati nella “rosa” delle dieci Corinna Sentieri giunta quarta e Sofia Sentieri settima, Gaia Fanchiotti ottava e Maddalena Sentieri nona, Aurora Manenti decima e sul fronte maschile appunto Federico Cella Federico primo!

Successivamente impegnativa gara di Gigante con Beatrice Azzolini terza fra i Cuccioli 1 e un po’ più indietro Emma Fattori, un meritevole primo posto per Alessandro Pinotti, tra i Cuccioli 2 femminili qualificate Corinna Sentieri salendo con un ottimo tempo al secondo gradino del podio seguita con buonissime prestazioni da: Sofia Sentieri sesta, Gaia Fanchiotti ottava, Maddalena Sentieri decima e un pochino più indietro Aurora Manenti. Ivi, sul versante uomini, gran “bis” di Federico Cella con un altro primo posto !

Queste due gare valgono anche ai fini della finale regionale e vengono guadagnate le seguenti posizioni nella Classifica Regione Emilia Romagna, a cui il club concorre avendo sede a Cerreto benchè i suoi atleti siano in buona parte della provincia spezzina…fra i Cuccioli 1 secondo posto all’agguerritissima Beatrice Azzolini, già prima ai Provinciali, quarto Alessandro Pinotti già primo ai Provinciali di Reggio Emilia, tra i Cuccioli 2 quarta Corinna Sentieri a sua volta già seconda ai Provinciali e la seguono Maddalena e Sofia Sentieri (quest’ultima già terza ai Provinciali). Nei Cuccioli 2 “uomini” troviamo sempre sul primo gradino del podio Federico Cella Federico già vincitore del titolo Provinciale Reggio Emilia tra i Cuccioli 2. Questa dunque la squadra che Cerreto Laghi metterà in campo durante il Criterium Cuccioli che si svolgerà a Santa Caterina i primi di Aprile.

Altresì i risultati guadagnati hanno permesso allo Sci Club Cerreto Laghi di piazzare due importanti squadre nelle categorie Baby e Cuccioli anche negli altri due campionati Italiani. Al Pinocchio Abetone 2017 si scontreranno con i migliori d’Italia Giacomo Fiori Giacomo fra i Baby 2, Beatrice Azzolini e Alessandro Pinotti tra i Cuccioli 1, Corinna Sentieri Corinna e Federico Cella Federico fra i Cuccioli 2.

Nella competizione Giovanissimi 2017, ad Andalo, scenderà in pista la squadra formata da Giacomo Fiori tra i Baby 2; Emma Fattori, Beatrice Azzolini Beatrice, Alessandro Pinotti e Samuele Tavoni tra i Cuccioli 1. Infine Corinna, Sofia e Maddalena Sentieri più Gaia Fanchiotti e Aurora Manenti, con Federico Cella, tra i Cuccioli 2.

Per concludere importanti i risultati nelle categorie Allievi e Ragazzi, dove s’è concluso il Trofeo Nazionale Topolino in cui posizione di rilievo s’è guadagnata Camilla Furletti giunta ottava. E la squadra che andrà a scontrarsi nella gara Nazionale Pinocchio 2017 sarà formata da una “rosa” di agguerritissime atlete come oltre alla Furletti: Noemi Pisani ed Erica Pinotti Erica, Alice Lazzoni e Laura Bertocchi, Gaia Fanchiotti e Martina Tavoni. Sul piano maschile importanti risultati colti da Giacomo Del Rio protagonista di importanti “performance” in campionato; buone le prestazioni di Tommaso Sarti e Giacomo Orsini.