Cerreto Laghi – 23 Marzo 2017. Periodo davvero intenso per i giovani atleti dello Sci 21, che hanno di recente ottenuto la qualificazione alla fase Nazionale del Trofeo Giovanissimi, vero e proprio campionato italiano per le categorie Baby e Cuccioli che poi sono i nati tra il 2005 e il 2008…che si terrà quest’anno nella bella località Trentina di Andalo ai primi di Aprile. Lo slalom gigante per essere ammessi a far parte del contingente dell’Emilia Romagna, regione nella quale il 21 milita (nonostante gli iscritti siano tutti spezzini) in quanto a Cerreto Laghi di sede, s’è svolto sulle nevi di Corno alle Scale sulla impegnativa pista dello “stadio”. La squadra agonistica del club sciistico “spezzino-cerretese” presentava al via i suoi migliori sciatori i quali, come sempre, si sono impegnati al massimo per portare a casa i maggiori risultati possibili vista l’agguerrita presenza della “crema” dei vari club emiliani.

Sicché accedono all’ambita fase nazionale Matilde Piazza e Aurora Romano che, nella categoria Baby1 femminile salgono entrambe sul podio al 2.o e 3.o gradino, Antonio D’Amato con un ottimo 8.o posto tra i Cuccioli1 maschili e Sofia Funaro che domina la categoria Cuccioli2 col miglior tempo di gara. Matilde Cavallo non conclude la prova, ma guadagna comunque la finale nazionale, andando poi a vincere con merito la gara di qualificazione in terra toscana all’Abetone.

Altresì sulle nevi appunto di Cerreto Laghi, su una pista n. 2 egregiamente preparata dallo staff della stazione sciistica con a capo Marco Giannarelli e sotto la sempre attenta guida degli allenatori federali Silvia Cilloni e Carlo Brizzi, si sono svolti i campionati assoluti delle province di Reggio Emilia e Parma.

Eccellenti risultati ivi degli atleti del 21 che guadagnano tre titoli assoluti di campioni provinciali con Matilde Piazza nei Baby 1, Azzurra Maccaferro fra i Baby 2 e Sofia Funaro tra i Cuccioli 2, il tutto ovviamente al femminile. Sontuose prestazioni inoltre di: Flavio Bastianelli 3.o classificato nei Baby 1 maschili, Alice Serafini 4.a tra i Baby 2 “donne” e poi ancora Nicolò Barabino 5.o, Daniel Dyer 7.o e Francesco Rossi 8.o fra i Baby 2 “uomini”. E poi Stella Maccaferro brillantissima seconda fra i Cuccioli 1 a un passo dal titolo, seguita dalle forti Emma Maddaluno 5.a e Costanza Panetta 7.a, Valentina Scagliarini 9.a e Rosa Barbolini 10.a fra i Cuccioli 1; Antonio D’Amato 6.o e Giorgio Schiaffino 9.o tra i Cuccioli 1, mentre la forte Matilde Cavallo questa volta si deve “accontentare” della 5.a posizione, nella categoria Cuccioli 2.