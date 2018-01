Scherma, Rizzi e Catarsi brillano al Mondiale U20

Si è svolta lo scorso fine settimana a Udine la tradizionale tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo Under 20 che, nelle quattro gare in programma, ha visto salire in pedana ben 636 atleti in rappresentanza di 45 nazioni di tutti e cinque i continenti.

Due le atlete liguri che si sono messe in evidenza con prestazioni brillanti, entrambe fermate ai piedi del podio.

Nel fioretto femminile Constance Catarzi (Circolo Scherma Savona, in pedana in rappresentanza della Francia) si è classificata al quinto posto superando nell’ordine la bileorussa Andreyenka, la francese Patru, e la russa Rassolova prima di arrendersi nei quarti di finale alla nostra Marta Ricci.

Nella spada femminile Andrea Vittoria Rizzi (Chiavari Scherma) ha confermato il suo brillante stato di forma chiudendo all’ottavo posto della classifica finale dopo aver eliminato la russa Zacharchenko, le ungheresi Kardos e Buki e la francese Lucani prima di essere sconfitta nei quarti di finale dall’ucraina Chorniy.