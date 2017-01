Scherma, podio per Armaleo (Pompilio) in Lussemburgo

GENOVA 28 GEN. Numerose le gare in programma lo scorso fine settimana sia in campo internazionale che in campo nazionale con molti atleti liguri impegnati dagli Under 14 ai Master.

Su tutti spicca il podio conquistato da Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) a Lussemburgo nella prova di spada maschile del Circuito Europeo Cadetti (Under 17): Filippo, in una gara che ha visto alla partenza 136 atleti, ha superato nell’ordine il russo Fedorov, lo spagnolo Calderon, il russo Bartelemy e l’azzurro Maisto prima di cedere in semifinale all’altro azzurro Gaetani, poi vincitore della prova.

In campo nazionale a Treviso si è disputato il Torneo Nazionale Under 14 Kinder+Sport a squadre, dove la squadra femminile della Cesare Pompilio (Armaleo, Del Regno, Delli Compagni e Moretti) si è classificata quinta nella categoria giovanissime e la squadra femminile del Circolo Scherma Savona (Bibite, Corsinovi, Gastaldi e Pugliaro) ha chiuso all’ottavo posto nella categoria allieve.

Da segnalare infine, fra i Master impegnati nella prova di Foggia del Circuito Nazionale, il quinto posto di Marco Barone (Genovascherma) nel fioretto categoria 1 (over 40), il settimo di Claudio Pirani (Cesare Pompilio) nella spada categoria 1 e l’ottavo di Leonardo Patti (Circolo della Spada Liguria) nella spada categoria 3 (over 60),