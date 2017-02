Scherma, ottimo Rizzi (Chiavari) a Udine

GENOVA 23 FEB. Altro eccellente risultato internazionale per la Chiavari Scherma: questa volta è Andrea Vittoria Rizzi a conquistare una finale nella prova di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile che si è disputata a Udine lo scorso venerdì, classificandosi al settimo posto in una gara che ha visto partecipare ben 140 atlete di alto livello qualitativo.

L’allieva dei maestri Giovanni e Giacomo Falcini, dopo aver superato con cinque vittorie e una sconfitta la fase a gironi ed essere entrata quindi nelle prime 64 atlete della gara, nella fase ad eliminazione diretta ha superato nell’ordine l’italiana Francesca Di Sarno per 15-10, la polacca Paulina Wilaszek per 12-11, vincendo poi l’assalto per entrare nella finale a otto con l’ucraina Darja Varfolomyeyeva col punteggio di 15-11, prima di arrendersi, ai piedi del podio, alla francese Oceane Tahe per 15-10.