Scherma, numerosa la flotta ligure a Riccione e San Severo

GENOVA 28 MAR. Fine settimana dedicato agli Under 14, che si sono affrontati sulle pedane di San Severo (FG) per la sciabola e di Riccione (RN) per il fioretto. Entrambe le competizioni erano valide come seconda prova del Torneo Nazionale Under 14 Kinder+Sport.

Numerosi gli atleti liguri che non si sono fatti spaventare dalla lunga trasferta, soprattutto per gli sciabolatori in Puglia, e buoni anche i risultati ottenuti: il migliore arriva da Giada Galetti (Club Scherma Voltri) che a San Severo conquista il gradino più basso del podio della sciabola femminile categoria Bambine. Sempre nella sciabola, da segnalare anche il sesto posto ottenuto da Luca Buzzo (Club Scherma Voltri) nella categoria Allievi e il quindicesimo di Carolina Bozzo (Club Scherma Voltri) nella categoria Allieve.

Per quanto riguarda il fioretto, di scena a Riccione, si sono distinti Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia), quinta nella categoria Giovanissime, Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo), sesta nella categoria Ragazze, Beatrice Bibite (Circolo Scherma Savona), quattordicesima nella categoria Giovanissime, Alex Patrone (Circolo Scherma Savona), quindicesimo nella categoria Ragazzi, Leonardo Scotti (Circolo Scherma La Spezia) e Loris Ragusa (Club Scherma Rapallo), sedicesimi rispettivamente nelle categorie Maschietti e Giovanissimi.