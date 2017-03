Scherma, master liguri: due podi in Umbria

GENOVA 24 MAR. Tornano a brillare i Master liguri, dopo un inizio d’anno con risultati inferiori agli standard ai quali ci hanno abituato, con due podi conquistati nella quinta prova del Circuito Nazionale che si è disputata a Nocera Umbra (PG) lo scorso fine settimana.

Joy Marino (Cesare Pompilio) ha ottenuto la terza medaglia d’argento della stagione dopo una bellissima gara che lo ha visto sconfitto solo nella finalissima della spada maschile categoria 3 (over 60), mentre Claudio Pirani (Cesare Pompilio) ritorna sul podio dopo quasi due anni conquistando il terzo posto nella gara di spada maschile categoria 1 (over 40).

Una buona spedizione ligure dunque in Umbria.