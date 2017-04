Scherma, liguri di scena a Casale per il Gp Giovanissimi

GENOVA 3 APR. Sabato e domenica si è disputata a Casale Monferrato la terza prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi tra Liguria e Piemonte (con l’aggiunta della Lombardia nelle gare di sciabola).

Buoni i risultati per gli under 14 liguri che hanno conquistato 5 vittorie su un totale di 18 gare.

Hanno ottenuto la medaglia d’oro, per il fioretto femminile, Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia) nella categori Giovanissime e Carolina Gastaldi (Circolo Schema Savona) nella categoria Allieve, per il fioretto maschile Leonardo Scotti (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Maschietti e Stefano Satta (Circolo Scherma Savona) nella categoria Allievi e per la sciabola femminile Giada Galetti (Club Scherma Voltri) nella categoria Bambine).

Argento invece per Federica Daidone (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Bambine e per Beatrice Bibite (Circolo Scherma Savona) nella categoria Giovanissime di fioretto femminile, per Francesco Valente (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Maschietti, per Loris Ragusa (Club Scherma Rapallo) nella categoria Giovanissimi e per Federico Renzoni (Circolo Scherma Savona) nella categoria Allievi di fioretto maschile, per Luca Buzzo (Club Scherma Voltri) nella categoria Allievi di sciabola maschile, per Carola Maccagno (Polisportiva del Finale Leon Pancaldo) nella categoria Allieve di spada femminile e per Tommaso Morando (Cesare Pompilio) nella categoria Maschietti di spada maschile.

Infine hanno conquistato la medaglia di bronzo Sara Frosi (Circolo Scherma Savona) e Nicole Razetto (Club Scherma Rapallo) nella categoria Bambine, Domiziana Zini (Club Scherma Rapallo) nella categoria Giovanissime e Agnese Corsinovi (Circolo Scherma Savona) nella categoria Allieve di fioretto femminile, Alex Patrone (Circolo Scherma Savona) nella categoria Allievi di fioretto maschile, Carolina Bozzo (Club Scherma Voltri) nella categoria Allieve di sciabola femminile, Salvatore Lazzaro (Club Scherma Voltri) nella categoria Giovanissimi di sciabola maschile, Carlotta Conte (Chiavari Scherma) nella categoria Giovanissime e Anita Corradino (Cesare Pompilio) nella categoria Allieve di spada femminile e Davide Pedretti (Cesare Pompilio) nella categoria Giovanissimi di spada maschile.

Nello stesso fine settimana erano di scena a Foggia gli Under 23 per il Campionato Italiano di categoria: in evidenza fra i liguri Giorgio Ivaldi (Cesare Pompilio), settimo nella spada maschile, Camilla Rivano (Club Scherma Rapallo), decima nel fioretto femminile e Sara De Alti (Cesare Pompilio), quattordicesima nella spada femminile.