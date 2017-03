Scherma, la ligure Briasco sul podio nella spada a Pesaro

GENOVA 7 MAR. Si è disputata a Pesaro lo scorso fine settimana la seconda prova di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, che ha visto la partecipazione di 34 schermitori liguri.

Su tutti spicca il terzo posto conquistato da Brenda Briasco (Cesare Pompilio) nella spada femminile, sconfitta in semifinale dalla medaglia d’argento olimpica di Rio Rossella Fiamingo. Bene anche Federica Santandrea (Cesare Pompilio), quindicesima, Luisa Tesserin (Cesare Pompilio), diciassettesima, Alessia Aghilar (Chiavari Scherma), diciannovesima e Alice Cassano (Chiavari Scherma), ventiquattresima.

Nella spada maschile si sono distinti Gabriele Bino (Cesare Pompilio), ventiduesimo, Stefano Damiani (Cesare Pompilio), ventottesimo e Alessandro Gambella (Circolo della Spada Liguria), trentunesimo.

Buoni piazzamenti anche nel fioretto femminile con la rappresentante del Club Scherma Rapallo, Camilla Rivano, che si classifica al diciassettesimo posto.

Da segnalare infine l’ottimo ventiquattresimo posto di Tommaso Aiello (Circolo Scherma La Spezia) nella prova di fioretto maschile.

Al termine delle due prove staccano direttamente il pass per i Campionati Italiani Assoluti, classificandosi nelle prime 24 posizioni della classifica generale, Brenda Briasco, Luisa Tesserine Federica Santandrea nella spada femminile e Camilla Rivano nel fioretto femminile. Peccato per Alessia Aghilar, venticinquesima nella classifica finale, che resta fuori per soli 4/1000 di punto.

Per tutti gli altri appuntamento alla prova di Coppa Italia che assegnerà i 16 posti rimanenti.