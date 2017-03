Scherma, brilla la ligure Rivano a Roma

GENOVA 15 MAR. Camilla Rivano ha conquistato un importante successo internazionale imponendosi nella prova di Roma del Circuito Europeo Under 23 di fioretto femminile.

La fiorettista del Club Scherma Rapallo comincia subito bene con sei vittorie su sei assalti nel girone eliminatorio, entrando col numero due nel tabellone di eliminazione diretta, dove supera nell’ordine Rebecca Cristofori per 15-3, Francesca Guerra per 15-6, Giorgia Marazzini per 15-10, Lisa Milanese per 15-7, l’ungherese Szonja Szalai in semifinale per 15-9 e Marta Cammilletti in finale per 15-8.

Un altro importante risultato internazionale per il movimento ligure grazie ad una delle proprie atlete di punta. Un successo importante anche per la società rapallina.