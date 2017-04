SAVONA. 5 APR. Mano leggera dei giudici per il camionista romeno. E’ stato scarcerato e sta ritornando in Spagna, dove risiede e lavora per una ditta di autotrasporti, il conducente del Tir spagnolo che lo scorso 26 marzo aveva ucciso due operai sull’autostrada A10 (nove i feriti). Gli operai erano stati travolti mentre lavoravano in un cantiere tra i caselli di Albisola e Celle Ligure.

Stamane la procura savonese, prendendo atto dell’esistenza di una copertura assicurativa da 50 milioni di euro e della collaborazione del 44enne straniero, accusato di omicidio stradale plurimo, ne ha chiesto la scarcerazione.

Il camionista immediatamente dopo il tragico incidente era stato sottoposto ai test psicofisici con esito negativo sia per l’alcol, sia per le sostanze stupefacenti. Tutti gli altri controlli non avevano rilevato alcuna irregolarità. Secondo gli inquirenti, l’autista romeno non avrebbe rallentato in maniera adeguata al pericolo, rappresentato dalla segnalazione del cantiere in atto. In tal senso, l’inchiesta dovrà accertare se le segnalazioni e le altre disposizioni per il cantiere delle Autostrade erano tutte regolari.