GENOVA. 6 MAR. “Toti vuole prendere le impronte digitali ai dipendenti della Regione per combattere l’assenteismo. Ma perché non inizia da se stesso, visto che risulta il consigliere regionale meno presente?”.

Lo ha dichiarato oggi la capogruppo regionale del Pd Raffaella Paita.

“Il governatore, con il suo ultimo posto in classifica, è entrato ormai nel guinness dei primati dell’assenteismo – ha aggiunto Paita – visto che non arriva neppure al 70 per cento delle presenze in aula e, in Regione, lo hanno già soprannominato “chi l’ha visto”. Forse dovrebbe smetterla di provare a fare il leader nazionale del centrodestra, cominciando a dare il buon esempio”.