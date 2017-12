Savonese muore in Thailandia in un incidente stradale

Un savonese di 60 anni, Giovanni Spatafora, è morto la vigilia di Natale in un incidente stradale a Phuket, in Thailandia, dove si trovava con un gruppo di amici.

Il 60enne stava rientrando da una visita ad un tempio a Patong Beach, dove alloggiava in un resort, a bordo di un ‘tuk tuk’, ossia un classico moto taxi thailandese, quando il conducente ha sbandato in curva. Il passeggero ha sbattuto violentemente la testa contro un muretto e sarebbe morto sul colpo.

Il corpo è stato composto nella camera mortuaria dell’ospedale di Phuket in attesa che vengano completate le formalità per il rientro in patria della salma.





Giovanni Spatafora era molto conosciuto a Savona, per la sua attività di massaggiatore di thai e shiatzu. Aveva in programma di rientrare in città tra una settimana.