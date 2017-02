Savona, Siciliano “Col Ghivizzano conta solo vincere”

SAVONA 14 FEB. Questa mattina, il Savona, si è ritrovato per la rifinitura sul prato del “Bacigalupo” dopo una parte tecnica in sala video, in campo la squadra ha un lavoro atletico leggero e provato i calci piazzati.

Subito dopo l’allenamento Mister Siciliano ha partecipato alla conferenza stampa, ecco le sue parole: “Domenica non abbiamo fatto vedere un gran gioco ma abbiamo vinto, sinceramente non è nella nostra filosofia ma domani ci metterei la firma, conta solo il risultato. Vincere vorrebbe dire andare a 4 punti dal Gavorrano e iniziare ad avvicinarsi ai toscani con ancora tante partite da giocare e lo scontro diretto in casa nostra. Sappiamo che è una corsa in cui saranno protagoniste più squadre ma noi dobbiamo guardare al nostro cammino partita dopo partita.”