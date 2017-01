SAVONA. 16 GEN. ““A causa dell’intensificarsi dell’attività lavorativa e

dell’aumento di impegni ad essa legati, che mi costringono a trascorrere la maggior parte

del mio tempo al di fuori dei confini regionali e costantemente lontano da

Savona, ed a seguito di un colloquio amichevole con il Sindaco Ilaria

Caprioglio e con gli amici Consiglieri che compongono assieme a me il

gruppo della Lista Civica Caprioglio Sindaco, ho riflettuto a lungo e, non

senza rammarico, sono giunto alla decisione di fare un passo indietro, da

Capogruppo e da Consigliere Comunale”.

Lo ha dichiarato oggi Franco Perona, capogruppo in Comune a Savona della lista

Caprioglio Sindaco.

“Il mio sostegno – ha aggiunto Perona – a Ilaria Caprioglio,

alla sua Amministrazione e alla sua maggioranza è totale, come dal giorno

in cui presi la decisione di scendere in campo al suo fianco, come

capolista della Lista Civica, come dal giorno in cui assunsi l’incarico

di Consigliere e Capogruppo, per il solo interesse della Città di Savona.

Come persona e come professionista, tuttavia, sono abituato a dare il

massimo in ogni ruolo che svolgo e, a causa del forte impegno richiesto

dal lavoro negli ultimi tempi, non riuscendomi a dedicare all’attività

istituzionale e a Savona come vorrei, ho ritenuto opportuno farmi da

parte, restando comunque a completa disposizione del Sindaco Caprioglio e

della sua squadra per continuare a contribuire, anche in altre forme, al

cambiamento di Savona””.

““Franco Perona – aggiunto la sindaca Ilaria Caprioglio – è un amico fidato, un serio professionista e un Consigliere

Comunale di grande valore, che ha saputo dare un contributo importante

alla nostra coalizione, sia in campagna elettorale, sia dopo

l’insediamento dell’Amministrazione Comunale. Lo ringrazio per l’impegno,

le energie e le idee che ha portato in questi mesi alla maggioranza. Ho

voluto incontrarlo personalmente per discutere serenamente di questo

argomento. Ho apprezzato la sua totale disponibilità a collaborare con noi

anche in futuro, anche da fuori del Consiglio Comunale, per il bene della

Città di Savona, per proseguire insieme il cammino intrapreso con la

nascita e la crescita della Lista Civica””.