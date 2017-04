Savona-Recco, Siciliano “Continuare momento positivo”

SAVONA 1 APR. Domani alle ore 15.00 al Bacigalupo si giocherà Savona-Sporting Recco, una sfida importante per continuare la striscia positiva dopo le vittorie di Forte dei marmi e Sanremo.

Ha parlato questa mattina davanti ai giornalisti il Mister Biancoblu Sandro Siciliano, ecco le sue parole: “Mi piacerebbe vedere innanzitutto lo Stadio con lo stesso entusiasmo delle 2 trasferte appena passate, è stato bellissimo l’ambiente che è stato creato in queste partite da parte dei nostri tifosi. Sono sicuro che ci daranno una grande mano ancora una volta.

Lo Sporting Recco viene da un ottimo periodo e abbiamo preparato la gara al meglio, recuperiamo Pasqualini quindi avrò l’imbarazzo della scelta per la prima volta dopo tanto tempo, anche Amirante è tornato in gruppo da due settimane e siamo felici di riaverlo con noi.

Non sottovalutiamo assolutamente l’avversario che viene da due vittorie di cui l’ultima con l’Argentina, noi abbiamo fatto poche partite in cui non si è visto un bel gioco ma in casa abbiamo perso dei punti per errori che non dovremo più commettere da qui in avanti. Continuiamo su questa strada e sono convinto che da qui alla fine qualcosa succederà.”