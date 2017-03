Savona, quattro giovanissimi denunciati per atti persecutori

SAVONA. 30 MAR. I poliziotti della Squadra Mobile hanno notificato a due ragazzi e due ragazze, di età compresa tra i 18 e 20 anni, il divieto di avvicinamento ad un diciassettenne, vittima di reiterate molestie e minacce, emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Le misure, emesse dall’Autorità Giudiziaria, sono scattate a seguito di una complessa indagine che ha portato alla denuncia per i quattro giovani con l’accusa di atti persecutori in concorso consentendo di ricostruire il contesto nel quale sono maturate le ripetute e pesanti minacce ai danni della vittima, per un presunto debito.

Nel corso dell’operazione una delle due giovani è stata anche denunciata con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’altra, trovata in possesso di quattro pastiglie di “ecstasy” e di una dose di marijuana, è stata segnalatacon l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ancora una volta la Polizia di Stato sottolinea l’importanza di sporgere denuncia o di segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, in quanto la collaborazione dei cittadini risulta spesso determinante per interrompere condotte criminali che posso portare anche a più gravi conseguenze.