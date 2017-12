Savona, proventi multe ai proprietari maleducati dei cani che sporcano a canile

Sanzioni ai proprietari maleducati dei cani che sporcano e non puliscono in centro città a Savona.

I proventi delle multe conseguenti all’ordinanza in materia igienico

sanitaria e di tutela del decoro urbano saranno destinati al Canile Municipale

e per il miglioramento e lo sviluppo delle aree canine presenti sul territorio comunale.

Lo ha dichiarato oggi la sindaca Ilaria Caprioglio: “Il nostro provvedimento non è una misura contro gli

animali, ma contro i cattivi comportamenti che causano danni al pubblico decoro. E

a conferma della nostra grande attenzione per i cani, è nostra intenzione

investire i proventi ricavati delle multe a chi non osserverà le

disposizioni dell’ordinanza al Canile Municipale e alle aree canine.





L’ordinanza in materia igienico sanitaria e di tutela del decoro

urbano è legata a una situazione di particolare criticità e urgenza per il centro

cittadino, anche in previsione del maggiore afflusso di utenti in

occasione delle festività natalizie.

Dopo alcuni mesi in cui verrà applicato il provvedimento, sarà possibile fare valutazioni per

perfezionarlo e inserirlo in un più ampio contesto di contrasto al

degrado, anche prendendo in considerazione la possibilità di estendere le

disposizioni a tutti i marciapiedi del territorio comunale.

Desideriamo che Savona sia sempre di più un comune a misura di amici a

quattro zampe, ma prima di tutto una Città pulita, accogliente e decorosa

per i cittadini e per i turisti. Per raggiungere questo obiettivo, occorre

l’impegno da parte di tutti, Amministrazione, associazioni,

commercianti e padroni di animali, all’insegna della civiltà e del rispetto reciproco”.