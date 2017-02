Savona prepara il derby con la Fezzanese

SAVONA 17 FEB. Non si ferma il Savona, che nel pomeriggio di ieri è tornato sul campo di Quiliano per preparare l’importante sfida di domenica, quando al Bacigalupo arriverà la Fezzanese. Messe alle spalle la vittoria di Grosseto e il pareggio con il Ghivizzano, la squadra è già con la testa al prossimo impegno di campionato, oggi lavoro di scarico per chi ha giocato, allenamento atletico e partitella per gli altri.

Domani la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la rifinitura, mentre sabato, sarà utilizzato come sempre come giornata di scarico. Al termine dell’allenamento alle 16.00 presso lo Stadio Bacigalupo ci sarà la la conferenza stampa pre-gara di Mister Sicilano.