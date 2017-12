La sindaca di Savona Ilaria Caprioglio oggi ha emanato un’ordinanza “in

materia igienico sanitaria e di tutela del decoro urbano “relativa ai bisogni

corporali degli animali in luogo pubblico o a uso pubblico”. “Da tempo

riceviamo numerose segnalazioni e proteste di cittadini, commercianti e

anche molti visitatori in merito a ripetuti esempi di inciviltà e incuria

da parte di padroni di cani, che lasciano che i propri animali facciano i

propri bisogni in zone pubbliche, provocando un danno al pubblico decoro”,

spiega il Sindaco. “Si tratta di comportamenti che causano degrado e che

non sono tollerabili. Vanno evitati e contrastati, se si desidera una

Città decorosa, pulita e accogliente””.

Una simile ordinanza è già stata adottata in altri Comuni liguri, come Bogliasco.

Il provvedimento ordina “a tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi

titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate

della loro custodia e/o conduzione” di rispettare alcune regole

comportamentali:





– non usufruire per l’espletamento dei bisogni corporali degli animali

(deiezione e/o minzione) i marciapiedi e il porticato di via Paleocapa, i

marciapiedi, il porticato e la parte pedonale centrale comprendente il

Monumento ai Caduti di piazza Mameli, i marciapiedi nel tratto

pedonalizzato di corso Italia, piazza Sisto, compresi tutti gli elementi

edilizi/architettonici e di arredo urbano presenti nelle suddette aree

(facciate degli edifici, colonne dei portici, pali e paline, aiuole,

panchine, cestini raccogli rifiuti e quant’altro presente);

– raccogliere in ogni caso immediatamente gli escrementi prodotti dagli

stessi su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi,

spazi e accessi pubblici in genere, muri esterni degli edifici, piazze,

aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e luoghi destinati alla

ricreazione e allo svago, monumenti, ecc.), in modo da mantenere e

preservare lo status di igiene e decoro dei luoghi, e a depositarli, con

idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, negli

appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani “a cassonetto”;

– essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali

deiezioni prodotte, quali sacchetti richiudibili a provata tenuta

all’acqua ed eventuali altre attrezzature necessarie e di bottigliette

d’acqua per lavare immediatamente le minzioni o lo sporco eventualmente

lasciato dalle deiezioni.

Chiunque non osservi le disposizioni dell’ordinanza è soggetto al

pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €

50,00 a € 500,00.

Nei prossimi giorni, l’Assessore all’Ambiente e Lavori

Pubblici Pietro Santi, con personale della Polizia Municipale, effettuerà

sopralluoghi nel centro per informare i titolari di attività commerciali

riguardo ai contenuti del provvedimento. Nelle festività natalizie sarà

inoltre effettuato un intervento straordinario di lavaggio e pulizia, a

cura di ATA Spa.

“”Come già affermato e ribadito – ha aggiunto la sindaca Caprioglio – ripetiamo che l’ordinanza non è un

divieto di transito per i cani e i loro padroni alle vie del centro. Anzi,

chiunque voglia portare i propri amici a quattro zampe a passeggiare per

le vie di Savona è sempre il benvenuto”, sottolinea il Sindaco Ilaria

Caprioglio. “In caso di necessità impellente, i padroni possono far fare i

bisogni ai cani giù dal marciapiede, per poi provvedere a raccoglierli e/o

lavarli come prevede l’ordinanza. È una questione di convivenza civile e

di rispetto per gli altri: credo sia nell’interesse di tutti avere

strade non imbrattate da escrementi, ma pulite e decorose””.